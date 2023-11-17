Задержавшегося на работе ученого РАН нашли мертвым MK.RU: тело ученого РАН Парамонова обнаружили в его кабинете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

MK.RU сообщает, что ученого научного центра волоконной оптики Российской академии наук Владимира Парамонова обнаружили мертвым в Москве. По информации издания, тело 66-летнего мужчины целую ночь пролежало в кабинете.

MK.RU сообщает, что 15 ноября ученый задержался допоздна на работе в офисе на Вавилова, а утром его нашла уборщица, по предварительной версии, причиной смерти специалиста РАН стал сердечный приступ.

Ранее в Москве нашли тело бывшего клавишника группы «Би-2» Николая Плявина. Мертвого музыканта обнаружил в квартире его сын. Последний месяц Плявин чувствовал себя плохо, ему три раза вызывали скорую помощь. Артист жаловался на головокружения и иногда не мог сам открыть дверь и налить себе воды.

В Московской области ранее был найден мертвым сын друзей уполномоченного по правам ребенка в регионе Ксении Мишоновой. Поиски 24-летнего молодого человека велись на протяжении почти двух недель. Известно, что он страдал аутизмом и потерялся по дороге домой. Поисками пропавшего занимались сотрудники полиции и волонтеры. Обстоятельства гибели молодого человека не сообщались.