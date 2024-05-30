Задержанный за убийство в подмосковном храме оказался бездомным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Задержанный по подозрению в убийстве в храме Сергиева Посада оказался 50-летним бездомным мужчиной, сообщает пресс-служба управления МВД России по Московской области. Для убийства он использовал кухонный нож.

Полицейскими предварительно установлено, что мужчина, находясь в столовой храма, расположенного на улице 1-Ударной Армии, взял со стола кухонный нож и нанес им ножевые ранения женщине 1968 года рождения. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. Полицейскими правонарушитель установлен и задержан. Им оказался мужчина 1973 г.р. без определенного места жительства, — сообщили в полиции.

Убийство произошло примерно в 9:00, уточнили в полиции. Мужчина и уже бывал в храме, пользовался его услугами. По данным свидетелей, в религиозном учреждении в том числе кормили бездомных.

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