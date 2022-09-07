Задержанный по делу об убийстве в Москве рассказал свою версию случившегося

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержанный по делу об убийстве предпринимателя на набережной Тараса Шевченко в Москве рассказал свою версию случившегося, сообщает Telegram-канал «112». Подозреваемый Лема Ибрагимов утверждает, что это была самооборона и он выхватил пистолет у оппонента.

Задержанный заявил, что был на пассажирском сиденье автомобиля Mercedes, а Михаил Котов находился за рулем. Мужчины ехали из торгового центра «Европейский» в сторону гостиницы «Рэддисон Роял».

Между мужчинами вспыхнул словесный конфликт и Котов направил на Ибрагимова пистолет, который тому удалось выхватить. После чего, в качестве самообороны он несколько раз выстрелил в оппонента.