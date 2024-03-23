Появилось видео у здания СК, где террористы из «Крокуса» дают показания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ТАСС опубликовал видео у здания Следственного комитета в Москве, где четверо подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» дают показания. Их привезли в двух автозаках, с ними проводятся следственные действия.

Отмечается, что в ближайшие дни следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Всем четверым грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее «Известия» писали, что к московскому управлению СК приехал автозак. По данным издания один из подозреваемых, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, был доставлен в столицу еще утром.

Подозреваемый при задержании в Брянской области получил ранение в глаз, после чего был доставлен в стационар для проведения операции. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал видео с его допросом в реанимационном помещении. Известно, что мужчина не знает русского языка и общается с силовиками через переводчика.

До этого в полиции сообщили, что четверо подозреваемых в совершении теракта являются иностранцами. Информация о том, что они получили гражданство России, не соответствует действительности. Последние несколько недель до теракта мужчины жили в апарт-отеле на севере Москвы. Хозяйка квартиры охарактеризовала их как вежливых и тихих.