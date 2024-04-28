Задержанному украинскому студенту МГУ дали три дня покинуть Россию Украинскому студенту МГУ сократили срок пребывания в РФ за сбор денег для ВСУ

Украинский студент Московского государственного университета, задержанный за сбор денег для ВСУ и публикации националистического характера, получил уведомление о сокращении срока пребывания в России, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Молодой человек должен покинуть страну в течение трех дней.

То обстоятельство, что Гулько С. В. выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории РФ и необходимости выехать с территории РФ в течение трех дней, не препятствует назначению Гулько С. В. справедливого наказания за совершенное им правонарушение, — заявил собеседник издания.

Студент является уроженцем Одессы. Он учится на шестом курсе факультета фундаментальной медицины МГУ и проживает в общежитии вуза на Ломоносовском проспект. Молодого человека арестовали за нарушение статьи о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Студент будет находиться под стражей в течение 12 суток.

Ранее на фронтмена музыкальной группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова составили протоколы по статьям за дискредитацию Вооруженных сил России и демонстрацию экстремистской символики. Дело было зарегистрировано в Тверском районном суде столицы. По одной из указанных статей Ванюкову грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, по второй — арест до 15 суток.