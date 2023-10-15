Задержанного с марихуаной победителя шоу «Танцы» отпустили из полиции SHOT: победителя шоу «Танцы» отпустили из полиции под обязательство о явке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победителя третьего сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета, задержанного с марихуаной в кармане, отпустили под обязательство о явке, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник. Как утверждает канал, артисту в ближайшее время изберут меру пресечения.

SHOT сообщает, что теперь танцору будет необходимо явиться к следователю или в суд по первому требованию. Сам Щебет в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал короткие видео, подтверждающие, что после разбирательств в полиции он посетил вечер танцевальной импровизации, а прошедшую ночь провел дома.

Артиста задержали в ночь на 14 октября на Звенигородском шоссе в Москве. Сотрудники ДПС остановили такси, в котором ехал Щебет. Правоохранители проверили документы водителя, однако пассажир такси все это время вел себя нервно. Когда у него спросили о запрещенных веществах, танцор ответил отрицательно. Тем не менее его попросили выйти из автомобиля. В этот момент он попытался засунуть руку в карман, но сотрудники ДПС не дали этого сделать. После Щебет признался, что у него в кармане марихуана, после чего танцора увезли в отделение полиции.

В отношении Щебета уже возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических веществ. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.