Задержанная американка объяснила появление теленка на Красной площади Задержанная на Красной площади американка хотела показать теленку «красивое место»

Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Задержанная на Красной площади с теленком экоактивистка Алисия Дей рассказала телеканалу «Звезда», что хотела показать достопримечательность теленку, которого зовут Доктор. Она уточнила, что заплатила водителю, чтобы тот довез животное в центр Москвы, и не оказывала сопротивления правоохранительным органам.

Я просто хотела Доктору показать Красную площадь, я хотела показать красивое место в нашей красивой стране, — подчеркнула активистка.

Ранее гражданку США Алисию Дэй задержали за выгул теленка на Красной площади и доставили в отдел, где она провела ночь. 34-летняя американка рассказала, что купила теленка через Avito. В отношении девушки составили административный протокол по статье «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Ей грозит административный арест, штраф или обязательные работы.

В 2019 году об акции Дэй писала газета Daily Mail. Тогда женщина спасла свинью от забоя на ферме в пригороде Лондона, после чего привезла ее жить домой в маленькую квартиру в столице Великобритании.