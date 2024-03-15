ФСБ задержала в Москве украинского агента, путавшего ПВО ложными целями

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Задержан житель Москвы, собиравший и запускавший БПЛА у военных объектов Минобороны, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Мужчина делал это для воздействия на системы противовоздушной обороны по заданию украинских спецслужб.

[Задержанный] инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций, — сообщили в ФСБ.

Против подозреваемого заведено уголовное дело о госизмене. Он дал признательные показания, указал точное местоположение схрона с компонентами, которые использовал для изготовления дронов.

13 марта ВСУ атаковали с помощью беспилотника здание управления ФСБ в Белгороде. У строения был поврежден фасад и выбиты окна. В тот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства российской ПВО за ночь нейтрализовали более 30 беспилотников. Угроза новых атак БПЛА по-прежнему сохраняется, уточнил глава региона.