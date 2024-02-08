Задержан подозреваемый в убийстве трех пенсионерок в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве задержан подозреваемый в убийстве трех пенсионерок в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, сейчас он находится на допросе у следователя.

Как отмечает канал, задержанный мог быть подельником экс-полицейского Михаила Борзых. Утром он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По факту тройного убийства СК возбудил уголовное дело. По данным следствия, тела трех женщин 1959 и 1956 годов рождения с огнестрельными ранениями были обнаружены в частном доме в деревне Свитино в Наро-Фоминском городском округе 7 февраля. При этом есть версия, что убить их могли за несколько дней до обнаружения тел.

Жертвами стали две 68-летние сестры-близнецы и 65-летняя женщина, которые занимались частным предпринимательством. Среди них глава завода по производству полимеров ТИАЛ. Как предположила местная жительница, женщин могли убить грабители. Она рассказала, что многие брали у пенсионерок деньги в долг.

При этом Telegram-канал SHOT писал, что убившие пенсионерок злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Mercedes. Сотрудники полиции позднее обнаружили брошенный автомобиль в десятках километров от места преступления.