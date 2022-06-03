Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 62-летнего бизнесмена Оганеса Камаряна, передают Известия. По предварительным данным, им оказался 24-летний Алик Е.

Следствие считает, что он причастен к убийству Камаряна. Предполагается, что он спрятался в арке, чтобы дождаться, когда бизнесмен выйдет с 22-летней девушкой из ресторана. Когда пара покинула заведение, киллер трижды выстрелил в Камаряна, а затем сфотографировал умирающего предпринимателя на телефон.

Ряд Telegram-каналов сообщало, что убийство могло быть заказным, поскольку в Армении мужчина находился в розыске за несколько тяжких преступлений. В 2013 он даже сам искал киллера, чтобы «заказать» некоего Мадояна в Армении, и пообещал исполнителю дом в Испании и $500 тысяч.

В настоящее время возбуждено дело по факту убийства и незаконного оборота оружия.

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