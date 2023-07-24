Задержан подозреваемый по делу о гибели людей в ТЦ «Времена года» Главного инженера московского ТЦ «Времена года» задержали по делу о прорыве трубы с кипятком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве задержали главного инженера торгового центра «Времена года», где в результате прорыва трубы с горячей водой 22 июля погибли четыре человека, сообщил Telegram-канал столичного СК. По факту ЧП в ТЦ было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По факту происшествия в торговом центре на западе столицы задержан сотрудник, осуществляющий функции главного инженера в помещениях многофункционального торгово-развлекательного комплекса, — говорится в сообщении СК Москвы.

В ближайшее время решат вопрос об избрании меры пресечения.

23 июля в СК сообщили, что следователи допрашивают очевидцев, сотрудников и руководство торгового центра «Времена года» и изучают изъятую техническую документацию. Устанавливались лица, ответственные за эксплуатацию и обслуживание здания.

Ранее СМИ опубликовали видео, снятое в ТЦ «Времена года» в первые минуты после прорыва трубы с кипятком. На кадрах запечатлели, как во время затопления сотрудницы кафе спасались, забираясь на столы и стулья, женщины кричали от ужаса, звонили коллегам, звали на помощь.

СМИ также писали, что после ЧП в торговом центре выявили повышенную концентрацию аммиака. Спасатели вентилировали помещения в костюмах химзащиты.