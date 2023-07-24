В Москве задержали главного инженера торгового центра «Времена года», где в результате прорыва трубы с горячей водой 22 июля погибли четыре человека, сообщил Telegram-канал столичного СК. По факту ЧП в ТЦ было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По факту происшествия в торговом центре на западе столицы задержан сотрудник, осуществляющий функции главного инженера в помещениях многофункционального торгово-развлекательного комплекса, — говорится в сообщении СК Москвы.
В ближайшее время решат вопрос об избрании меры пресечения.
23 июля в СК сообщили, что следователи допрашивают очевидцев, сотрудников и руководство торгового центра «Времена года» и изучают изъятую техническую документацию. Устанавливались лица, ответственные за эксплуатацию и обслуживание здания.
Ранее СМИ опубликовали видео, снятое в ТЦ «Времена года» в первые минуты после прорыва трубы с кипятком. На кадрах запечатлели, как во время затопления сотрудницы кафе спасались, забираясь на столы и стулья, женщины кричали от ужаса, звонили коллегам, звали на помощь.
СМИ также писали, что после ЧП в торговом центре выявили повышенную концентрацию аммиака. Спасатели вентилировали помещения в костюмах химзащиты.