Задержан глава Ленинского района Подмосковья «112»: задержан глава Ленинского района Подмосковья Алексей Спасский

Фото: adm-vidnoe.ru

Алексей Спасский

Telegram-канал «112» сообщил о задержании главы Ленинского городского округа Московской области Алексея Спасского. По данным канала, это произошло после задержания ушедшего ранее в отставку его экс-заместителя Альберта Гравина. Канал уточняет, что Гравин дал показания на своего бывшего босса.

О том, что Гравина задержали, стало известно накануне. Его подозревают в причастности к нарушениям при строительстве жилых домов. По данным Telegram-канала Mash, дело может быть связано с выдачей разрешений на строительство многоэтажек, что существенно ограничило зону покрытия систем ПВО.

Также в пятницу, 24 ноября, телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники сообщил о задержании депутата окружного совета Пушкино Тимура Апарина. По данным канала, он задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Источники отмечают, что Апарин мог обманом похитить у своего партнера по бизнесу 5 млн рублей.

До этого суд признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями бывшего начальника управления МВД России по Амурской области Николая Аксенова. Также виновным признан начальник тыла этого же управления Михаил Робканов. Следствие установило, что они подписывали документы о приемке фактически невыполненных работ на сумму свыше 39 млн рублей во время ремонта в здании районного отдела полиции в Амурской области. Их приговорили к четырем и пяти годам лишения свободы соответственно. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.