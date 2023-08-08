Зачинщик смертельного ДТП с мальчиком заявил, что в аварии виноват ребенок Насмерть сбивший мальчика в Москве водитель заявил, что в ДТП виноват ребенок

Фото: t.me/moscowproc

Водитель Skoda, который ранее на большой скорости насмерть сбил мальчика на северо-западе Москвы, заявил на суде, что ехал на зеленый сигнал светофора, сообщает в Telegram пресс-служба столичной прокуратуры. По его словам, после столкновения с ребенком он покинул ДТП из-за страха, а после — употребил алкоголь. Мужчину арестовали на два месяца по обвинению в совершении аварии, повлекшей смерть несовершеннолетнего.

Суд избрал в отношении 45-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 октября 2023 года. Ему предъявлено обвинение по п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. <...> Вину он признал частично, показав, что ехал на зеленый сигнал светофора, а алкоголь употребил уже после дорожной аварии. Место ДТП он покинул, поскольку испугался, — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что сам обвиняемый просил в качестве меры пресечения домашний арест. Расследование уголовного дела находится на контроле столичной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, 6 августа мужчина на автомобиле Skoda насмерть сбил ребенка в районе Кронштадтского бульвара в Москве. По данным ГАИ, инцидент произошел, когда ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель скрылся с места преступления.