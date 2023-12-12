Забытый на сиденье патрон выдал перевозившего оружие водителя в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сотрудники ГИБДД задержали водителя Toyota Camry, перевозившего целый арсенал оружия. С собой у мужчины было два пистолета, два магазина, патроны и нож. Злоумышленник случайно попался из-за забытого на сиденье патрона. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

По данному факту ОД ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ. <...> В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, — сообщил представитель столичного управления МВД полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали водителя Mercedes GLK 250, который ночью 19 ноября умышленно протаранил толпу у кафе в Новгородской области. Ввиду тяжести совершенного следователь настаивал на отправке подозреваемого в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц.

До этого в Перми сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить 19-летнего водителя, управлявшего автомобилем в пьяном виде, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. При этом получил ранение пассажир автомобиля нарушителя.