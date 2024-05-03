Заботливая панда Диндин проверила на прочность игрушки дочки Катюши Развивающая игра панд Диндин и Катюши из Московского зоопарка попала на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

В Московском зоопарке запечатлели панду Диндин и ее дочь Катюшу, играющих с разноцветными развивающими игрушками. Директор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале поделилась кадрами и заметила, что Диндин, будучи заботливой мамой, все проверяет на прочность.

Игрушки для Катюши. Диндин все проверяет на прочность, — написала Акулова.

На кадрах Диндин играет с игрушкой, в которую спрятана морковь. Чтобы получить овощ, панде приходится потрудиться — разгрызать, чтобы лакомство вывалилось. Тем временем малышка забавляется с желтым кольцом, которое она надевает себе на лапу.

Ранее Акулова показала видео поцелуев Катюши с мамой Диндин и объяснила пользу для здоровья детеныша от таких действий. По ее словам, во время поцелуев маленькая панда собирает у мамы остатки пищи и вместе с материнской слюной у детеныша формируется иммунитет.

До этого радостные прыжки рыжего яка Гаврюши в Московском зоопарке попали на видео. Животному в вольере заменили грунт, и обновленная площадка пришлась ему по душе. На опубликованных кадрах Гаврюша скачет из одного конца вольера в другой, оставляя на пески следы от копыт. Он оказался рад возможности размяться.