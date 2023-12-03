Заблокированных в горящей квартире в Москве детей спасли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Детей, которые оказались заперты в горящей квартире на Библиотечной улице в Москве, спасли, сообщает «360» со ссылкой на свои источники. По его данным, в настоящий момент известно, что в результате пожара три человека пострадали, включая одного взрослого из соседней квартиры.

Прибывшие на место огнеборцы спасли несовершеннолетних и двух взрослых, — сказал источник.

Возгорание произошло в 16-ти этажном доме. Дети, которые остались дома без присмотра родителей, в момент пожара стали звать на помощь, высунувшись из окна 11-го этажа. В Сети также опубликовали фото, сделанные очевидцами с места происшествия. На кадрах видно, что из окна вырываются сильное пламя и черный дым.

Похожая ситуация наблюдалась накануне. В Юго-Восточном административном округе Москвы в доме на Новомарьинской улице начался пожар, в результате которого два ребенка оказались заблокированы в квартире. Спасателям удалось вызволить несовершеннолетних и одного взрослого.

До этого 13 человек погибли в результате пожара, который произошел в хостеле в Алма-Ате. Инцидент случился ранним утром. Площадь распространения огня составляла 30 квадратных метров.