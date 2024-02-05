Юристу Федярову грозит до 12 лет тюрьмы по делу о взятке Юрист Федяров отправлен под домашний арест по делу о взятке в крупном размере

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Алексей Федяров

В Москве по решению суда под домашний арест отправлен юрист Алексей Федяров, который ранее был задержан по делу о посредничестве в даче взятки. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, передает РИА Новости.

Суд постановил избрать в отношении Федярова А.В. меру пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в заявлении агентства.

Юриста обвиняют в посредничестве в получении крупной взятки (ч. 4 статьи 291.1 УК РФ). Федяров известен тем, что представлял интересы защиты режиссера Кирилла Серебренникова, но после отошел от дел. Кроме того, юрист основал консалтинговую группу «Статус». На сайте группы сообщается, что Федяров на протяжении 11 лет работал в прокуратуре, а после «ушел в бизнес».

Ранее Зюзинский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца заместителя начальника полиции ОМВД России по столичному району Зюзино. Полицейский обвиняется по нескольким уголовным статьям, включая получение и дачу взятки, а также посредничество во взяточничестве.