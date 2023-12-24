Юрист рассказал, какой срок грозит подозреваемому в убийстве двух москвичек Юрист Русяев: подозреваемому в убийстве москвичек грозит пожизненный срок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Варакин, подозреваемый в убийстве двух москвичек, может быть приговорен на срок вплоть до пожизненного лишения свободы, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По словам эксперта, при вынесении вердикта будут учитываться все отягощающие обстоятельства, в том числе то, что это мог быть рецидив. Ранее подозреваемый уже был осужден за убийство двух проституток, напомнил он.

Важно знать: мужчина подозревается в совершении нескольких убийств. Учитывая, что он признался в убийстве двух женщин в Москве, а ранее был осужден за убийство двух проституток в Санкт-Петербурге, ему может заслуженно грозить очень жесткое наказание. В соответствии со статьей 105 УК РФ («Убийство») предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, — объяснил Русяев.

При этом многое будет зависеть от результатов судебно-психиатрической экспертизы, добавил юрист. Если выяснится, что подозреваемый имеет какое-либо расстройство и не отдает отчет своим действиям, его ждет принудительное лечение.

Если же Варакин будет признан вменяемым — пожизненное наказание выглядит наиболее вероятным. Но судьбу подозреваемого решит суд — на основании материалов дела и заключения экспертов, — заключил Русяев.

Речь идет об убийстве, которое произошло 24 декабря в московском отеле. В расправе над 25-летней девушкой подозревается мужчина по имени Алексей Варакин. В ходе допроса он признался следователям, что убил еще одну девушку в другом столичном отеле.