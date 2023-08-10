Юрист рассказал, как накажут укравшего шампанское жениха Юрист Русяев: хищение алкоголя и закусок на свадьбе подпадает под статью УК РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В действиях жениха, забравшего пакет с шампанским, водкой и мясными закусками у другой пары молодоженов в ЗАГСе Москвы, имеется состав преступления, предусмотренный статьей 158 УК РФ («Кража»), заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, несмотря на то, что жених мог случайно взять пакет с алкоголем, потом он все равно открыл его и увидел, что это чужое имущество.

Жених, зная о том, что это имущество не его, безразлично отнесся к этому, ничего собственникам имущества не вернул и извинений не принес. То есть в действиях жениха с момента установления того, что имущество ему не принадлежит, однозначно усматривается косвенный умысел, то есть жених осознавал общественную опасность своих действий или бездействий, предвидел возможность наступления общественно опасных последствий, не желал, но сознательно допускал эти последствия, либо относился к ним безразлично, — пояснил Русяев.

По словам юриста, действия жениха нельзя отнести к составу правонарушения «Мелкое хищение», поскольку к нему относится хищение чужого имущества стоимостью до 1000 рублей. А стоимость трех бутылок шампанского, трех бутылок водки и мясных закусок однозначно превышает эту сумму, объяснил он.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Таганрогском отделении ЗАГСа в Москве молодожены обратились в полицию после того, как другая пара, приехавшая перед ними, забрала у них пакет с алкоголем и закусками. После этого по записям с камер определили, что пакет унес предыдущий жених. Когда родственник молодоженов позвонил ему, тот отказался возвращать выпивку с закуской, заявив, что уже празднует свое бракосочетание, и ему некогда решать проблемы другой пары.

Ранее в марте в Москве двое мужчин устроили массовую драку на чужой свадьбе в ресторане, куда заявились на банкет и стали требовать, чтобы их обслужили. Когда незваных гостей попросили уйти, они устроили потасовку, а в итоге сами же вызвали полицию.