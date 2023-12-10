Юрист рассказал, что грозит устроившим поножовщину в ТЦ охранникам Юрист Хаминский: охранник может получить реальный срок за поножовщину в ТЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нож не является штатным оружием охранника в торговом центре и использовать он его права не имел, охранников, применивших его ждет уголовная статья с реальным сроком, сообщил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский, комментирую поножовщину в ТЦ у метро «Сходненская». Кроме того, по его словам, закон о частной детективной и охранной деятельности позволяет охранникам применять оружие для отражения группового или вооруженного нападения. Камеры не зафиксировали это обстоятельство.

Случившееся можно квалифицировать сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. В частности, речь будет идти о ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, за что предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Охраннику, нанесшему ранения, в зависимости от их тяжести предъявят обвинение за нанесение вреда жизни и здоровью. А это усилит наказание от двух лет за легкий вред до десяти лет за тяжкий вред. Если деяние сопровождалось выкриками с угрозами убийства, это также получит соответствующую квалификацию, — заявил Хаминский.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы в торговом центре у метро «Сходненская» произошел конфликт между несколькими мужчинами. По данным МВД России по столице, двое участников драки госпитализированы с ножевыми ранениями. Причины конфликта пока неизвестны, проводится проверка.