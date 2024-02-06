Юрист раскрыл, куда может обратиться вынужденная жить в подъезде москвичка Юрист Крохин: оставшейся без жилья москвичке следует обратиться в прокуратуру

Фото: t.me/moscowproc

Оставшейся без жилья и вынужденной жить на лестничной клетке в подъезде после выселения из съемной квартиры москвичке следует обратиться в прокуратуру, рассказал юрист Константин Крохин. Комментируя ситуацию «360», эксперт пояснил, что женщина могла не осознавать характер своих действий, когда соглашалась сдать свое жилье в аренду.

Если у россиянки есть информация и основания о том, что она стала жертвой мошенничества, обмана или при подписании договора не осознавала характер своих действий, в частности, заключая его без юриста, то она вправе обратиться в прокуратуру за защитой, — пояснил Крохин.

Специалисты смогут дать правовую оценку и при необходимости помогут обратиться в суд, чтобы выселить жильцов. Юрист добавил, что в таких ситуациях всегда необходимо идти в прокуратуру, особенно, если «жертвой обстоятельств» становятся несовершеннолетние дети.

Дети не должны быть жертвой таких обстоятельств. Возможно, были какие-то опрометчивые шаги со стороны родителей, когда они разработали такую «схему» зарабатывания денег и поставили под угрозу жилищные права своих малолетних детей. Если взрослые понимают всю ответственность, то им однозначно нужно обратиться в прокуратуру, — подытожил Крохин.

Ранее стало известно, что москвичка с тремя несовершеннолетними детьми поселилась в подъезде жилого дома на Тагильской улице. Она разместилась вместе со всеми вещами возле квартиры, которую до этого сдала на полгода. Женщина получила за аренду 1,2 млн рублей и съехала в квартиру в Подмосковье, однако из арендованного жилья ее выселили вместе детьми и животными.