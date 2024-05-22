Юрист раскрыл, что грозит «никого не убившим» участникам драки в Бирюлево Юрист Русяев: избивавшим друг друга участникам драки в Москве грозит семь лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Действия участников драки в Бирюлево, которые избивали друг друга руками и ногами, но никого не убили и не причинили тяжкого вреда здоровью, подпадают под ст. 116 УК РФ «Побои», заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Наказание по ней предусматривает обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до 1 года, арест до 6 месяцев или лишения свободы до 2 лет.

При этом отягчающим обстоятельством является совершение побоев из хулиганских побуждений, по мотивам идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, — пояснил правозащитник.

Он добавил, что за саму массовую драку со стрельбой и применением оружия активные ее участники могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Русяев отметил, что вторая часть этой статьи предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы, если хулиганство совершено с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также если оно сопряжено с сопротивлением представителю власти».

Ранее юрист объяснил, что по законам РФ за убийство человека предусмотрена уголовная ответственность по ст. 105 УК РФ. По его словам, убийство без отягчающих обстоятельств карается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет. Если же такие обстоятельства есть, то санкция ужесточается — от 8 до 20 лет лишения свободы, вплоть до пожизненного (ч.2 ст. 105 УК РФ).

На улице Медынской в Бирюлево Западном в Москве вечером 21 мая произошла массовая драка со стрельбой. Предварительно сообщалось о гибели одного человека.

Позже стало известно, что в результате потасовки пострадали четыре человека. По предварительной информации, драку затеяли мигранты. Их было по меньшей мере 15 человек.

Свидетельница конфликта со стрельбой в Бирюлево рассказала, что дерущиеся были неславянской внешности. Она добавила, что открывший огонь мужчина сразу после этого поспешил скрыться.