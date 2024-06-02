Юный посетитель московского бассейна отправил в больницу доктора наук В Москве доктора наук госпитализировали из бассейна после прыжка ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожилого доктора медицинских наук госпитализировали из московского бассейна «Чайка» после того, как на него прыгнул ребенок. У мужчины 1948 года рождения диагностировали ушиб грудного отдела позвоночника, передает РЕН ТВ.

По словам источника телеканала, мальчик прыгнул на мужчину со стойки бассейна. В больнице пенсионеру оказали медицинскую помощь и отправили домой. Получил ли ребенок травмы при ударе, не сообщается.

Ранее уже сообщалось, что самым опасным водным аттракционом, по словам профессора медфака Государственного университета просвещения Дмитрия Березовского, является так называемый банан. Из-за резких подбрасываний человек может получить травму позвоночника. Отдых может обернуться компрессионным переломом поясничного и грудного отдела. В худшем случае есть вероятность остаться на всю жизнь прикованным к постели из-за паралича ног, предупредил врач.

Накануне в Ленинградской области школьница сломала позвоночник во время туристических сборов. Выпускница седьмого класса сорвалась с каната, когда преодолевала переправу во время тренировки. В рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства происшествия.