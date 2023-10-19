Юный москвич выбил себе три зуба во время игры на саксофоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве десятилетний мальчик лишился трех зубов во время урока игры на саксофоне, сообщил Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в музыкальной школе в проезде Соломенной Сторожки.

Школьник играл со своим другом, пока на его шее висел музыкальный инструмент. В результате он повалился на пол и ударился лицом о саксофон. Ребенка доставили в больницу имени Святого Владимира. Полицейские опросили детей и выяснили, что мальчика толкнули не нарочно.

До этого в Хабаровском крае школьник лишился двух пальцев на руке после срабатывания взрывателя от ручной гранаты. Банку с восемью взрывателями подросток и его друзья нашли в мусорке.

В начале октября во Владикавказе 11-летний мальчик решил сбежать из страны из-за того, что учительница пригрозила ему отчислением из школы, если он получит еще одну двойку. Ребенок испугался, что его накажут родители и попытался выехать на велосипеде из страны через КПП «Верхний Ларс».

3 октября стало известно, что в одной из школ Барнаула родители учеников потребовали сменить учителя физкультуры и написали на него заявление в полицию. Поводом для недовольства стал скандал на одном из уроков, когда педагог дал пощечину восьмилетнему ребенку за плохое поведение.