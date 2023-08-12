Сладкая выставка: в Москве открылась Всероссийская ярмарка меда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ярмарка мёда в Коломенском

В Коломенском открылась крупнейшая в России ярмарка меда. На нее приехали более 150 лучших потомственных пчеловодов из разных уголков страны — от Калининграда до Владивостока. На ярмарку они привезли отборные сорта меда, созданные на многочисленных российских пасеках. Свою продукцию также предложат представители соседних стран — Казахстана, Киргизии и других.

Всего в России производится около 60 сортов меда. Вкус этого продукта связан с географическим положением пасеки: например, собранный на Дальнем Востоке будет существенно отличаться от добытого в горах Северного Кавказа. На ярмарке в Коломенском представлены разнообразные виды этого лакомства: цветочный, липовый, гречишный, акациевый, горчичный, донниковый, шалфейный, каштановый, разнотравный и другие. Пчеловоды со всей страны привезли мед не только разлитый по банкам, но и находящийся в сотах. Чтобы выбрать подходящий продукт, продавцы предлагают продегустировать его перед покупкой.

Наиболее качественным в этом году, по мнению пчеловодов, получился каштановый мед. Они отметили, что в средней полосе урожаи всегда хорошие, однако редкие сорта добывают на юге, в то время как в северных районах преобладают травяные виды меда.

Пчеловоды расскажут, как правильно выбирать и использовать натуральный мед, а также другие продукты, такие как прополис, маточное молочко, воск, пчелиный яд, забрус, пергу, мерву и другие.

Ярмарка приурочена к традиционному православному празднику Медовый Спас, который ежегодно отмечается 14 августа. С этого дня начинается двухнедельный строгий пост, во время которого верующие должны воздерживаться от пищи животного происхождения. Вместе с тем православным можно употреблять овощи, фрукты и мед.

Ожидается, что ярмарка меда продлится около трех месяцев — с 11 августа по 22 октября 2023 года.