«Январские морозы» в Москве: когда придут холода, сколько будет градусов Гидрометцентр предупредил москвичей о «январских морозах»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Синоптики предупредили, что последняя неделя ноября принесет Москве сильнейшие «январские морозы». Когда холода придут в столичный регион, сколько будет градусов, где еще в России ожидается сильное похолодание?

Когда в Москву придут холода

Мощный циклон пришел в Москву со стороны Черного моря и принес с собой не только снегопад, но и сильные морозы. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сравнил предстоящие холода с январскими и предупредил, что вы ближайшее время потепления ждать не стоит.

«Понижение температуры начнется во второй половине дня в понедельник. [Это будут] совершенно январские морозы, причем такое понижение даже тогда редкость — в течение января фиксируется обычно всего 6–7 суток с таким температурным фоном», — сообщил синоптик.

Атмосферное давление в столичном регионе в течение всей недели будет оставаться низким, погода ожидается «мрачноватая и невеселая».

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин связал приход сильных морозов с тем, что циклон покидает столичный регион. В беседе с RT он предупредил о сложных дорожных условиях в Москве из-за снега с дождем в понедельник.

«Образуется корочка, достаточно сложная дорожная обстановка установится. К концу недели особых снегопадов ждать не стоит. В первый день зимы морозы еще окрепнут. Первый день декабря будет мягкий, хороший зимний день с небольшим снегом», — рассказал Ильин.

Сколько будет градусов ниже нуля

Температура воздуха в столице начнет снижаться к вечеру в понедельник.

«Во вторник днем и ночью будет уже до минус 3–8, а в среду ночью — до минус 10–15 градусов и днем — до минус 5–8», — предупредил Вильфанд.

После этого в четверг будет небольшое потепление — днем температура может подняться до плюс 1 градуса.

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Снежная погода в Москве 27 ноября Фото: Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Снежная погода в Москве 27 ноября Фото: Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Снежная погода в Москве 27 ноября Фото: Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Снежная погода в Москве 27 ноября Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

«В пятницу опять произойдет понижение температуры. Ночью на 1, 2 и 3 декабря ожидается минус 6–11, а днем в эти числа — около минус 5. Неделя не будет скучной», — объявил научный руководитель Гидрометцентра.

Какая будет погода в Петербурге

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в Telegram-канале сообщил, что 27 ноября жителей города ждет новый циклон, который принесет ненастную погоду.

«Во второй половине дня атмосферный фронт дойдет до города, так что снег, метель, порывы ветра до 15–18 м/с и ухудшение состояния дорог к вечеру мы увидим», — сообщил он.

Днем в Петербурге ожидается снег.

«Начало снега можно ожидать в период 16–18 часов. Снег пока ждем умеренный, но вечером он будет интенсивнее, так что и сильный снег Санкт-Петербург не минует. <...> Сегодня к началу ночи выпадет 7–10 см снега. На дорогах, конечно, будет сложная обстановка, так как еще и метели начнутся. Усиление ветра в Санкт-Петербурге ожидается в ближайшее время, в районе обеда. Порывы северо-восточного ветра по всей территории — до 15---18 м/с», — сообщил Колесов.

Температура, по его словам, останется на уровне минус 3 градуса.

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