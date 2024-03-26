Якутка столкнулась с националистами в метро Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уроженка Якутии столкнулась в московском метро с группой молодых людей, которые оскорбили ее по национальному признаку, сообщила сестра девушки, профорг крупной якутской газовой компании Василина Лукина в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На опубликованных кадрах видно, что несколько человек скандируют кричалку «Россия для русских», один из них вскидывает руку в националистическом приветствии и добавляет: «Слава Тесаку».

Сестра пострадавшей уточнила, что никто из пассажиров ей не помог, а один из агрессоров «показательно продемонстрировал металлическую биту». Инцидент случился на станции «Молодежная».

Тысячи якутов сейчас находятся на передовой СВО для защиты Родины. А эти <...> унижают и оскорбляют наших родных — беззащитных девушек. Фашисты, — написала Лукина.

Она пообещала обратиться с заявлением в полицию по поводу возбуждения ненависти либо вражды по национальному признаку. В другом посте девушка добавила, что получила поддержку из разных регионов.

Одна пользовательница соцсети отметила в комментариях, что «с начала нулевых ничего не поменялось». Telegram-канал «Пряная Якутия» обратил внимание, что от якутских депутатов в федеральных органах реакции пока нет. Сама девушка призналась, что теперь боится спускаться в метро и ходить по улицам.

Подошли совсем молодые парни, может даже школьники. Один из них, самый активный, вынул из куртки и показал мне металлическую биту. Окружили меня и начали унижать. Я убежала в сторону толпы, и уже не видела их. <...> Оказалось, что они сели в другой вагон, увидев меня, вышли на следующей станции и прибежали. Они не стали заходить, а обзывали меня с перрона по национальному признаку и внешности, — вспоминает она.

Ранее в Калужской области по статье о реабилитации нацизма правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека, который размещал в соцсети положительные оценки этого движения. Также юноша писал об одобрении преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала.