«Яичницу из нас хочет сделать»: москвич обвинил соседа в создании СВЧ-пушки Москвич обвинил соседа в использовании против него самодельной СВЧ-пушки

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Житель Москвы Роман Мацуков обвинил своего соседа в создании и использовании против него магнетрона — генератора сверхвысокочастотного излучения, сообщает «Газета.Ru». В качестве доказательства мужчина продемонстрировал видео, в котором он готовит яичницу буквально на полу.

Впервые на проблему с повышенным излучением Мацуков обратил внимание в середине июля. Тогда его жена пожаловалась на чересчур теплые полы в доме, позднее специалист по ремонту квартиры заявил, что в квартире повышено микроволновое излучение.

Нашли по объявлению в интернете парня, который занимается замерами, он пришел и обнаружил с помощью прибора, что шкалит СВЧ-диапазон у нас. Мы не понимали, что происходит, но обнаружили, что эти излучения происходят буквально продолжительностью две-три минуты и с интервалом пять минут. Это нам показалось странным, — рассказывает мужчина.

В поисках возможных причин он узнал о магнетроне — генераторе, который используется в микроволновых печах. Затем провел эксперимент и обнаружил, что удается пожарить яичницу прямо на полу. Мацуков считает, что СВЧ-пушку может использовать его сосед снизу, с которым был конфликт из-за шумящего ребенка.

Вот так вот яичницу из нас хочет сделать сосед, — заявляет он.

Мужчина написал заявление в полицию, но приехавший наряд был уверен, что это розыгрыш. Также со скепсисом к подобному инциденту отнеслись в Роспотребнадзоре. Сотрудники ведомства отметили, что для определения СВЧ-излучения нужно использовать дорогостоящие приборы, а без них выводы делать бесполезно.

Ранее эксперты Роскачества вместе с британскими специалистами развеяли основные мифы о вреде микроволновых печей. В микроволновых печах нет никакой радиации. В этих устройства используются обычные электромагнитные волны, сверхвысокие частоты, сравнимые с частотами мобильной связи. Эти волны не накапливаются в пище и не изменяют её структуру. Кроме того, они не выходят за пределы печи, что было установлено с помощью специального детектора.