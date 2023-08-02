Наезд «Ягуара» на самокатчика в Москве попал на видео «Ягуар» сбил юного самокатчика на пешеходном переходе в Москве

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Автомобиль марки «Ягуар» сбил 17-летнего подростка, который переезжал пешеходный переход на самокате в Москве, сообщает прокуратура столицы в Telegram. Машина двигалась на запрещающий сигнал светофора. ДТП произошло на улице Вешняковской, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Против водителя возбуждено уголовное дело.

Ночью на ул. Вешняковская водитель 1995 г.р., управляя автомобиля «Ягуар», проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора на самокате. 17-летний юноша госпитализирован в тяжелом состоянии. Его здоровью причинен тяжкий вред, — рассказали в прокуратуре.

Уточняется, что водитель машины отказался от медицинского освидетельствования. Дело против него взято на контроль прокуратурой Восточного административного округа.

Ранее в Санкт-Петербурге 10-летний мальчик попал под самокат. Мужчина, сбивший мальчика, поставил его на ноги и скрылся. По словам отца, сын сильно ударился головой о стену дома. По данным канала, в больнице ребенку диагностировали ушиб и повреждение селезёнки. В полицию мужчина не обратился, поэтому ДТП оформлено не было.