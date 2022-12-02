«Я при исполнении»: неадекватный мужчина напал на автомобилистку в Москве В московском Коньково неадекватный мужчина напал на автомобилистку

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Неадекватный мужчина напал на женщину, перегородившую на автомобиле на полчаса дорогу в Москве, сообщает Mash. По информации Telegram-канала нарушитель спокойствия начал приставать к водителю с угрозами убийства. Сам дебошир заявил о том, что ему поступил приказ «стрелять на поражение». Инцидент произошел у станции метро «Коньково».

Я тебе сейчас такое устрою. Я при исполнении. Мне дан приказ стрелять на поражение, — пригрозил буйный москвич.

В ответ на вопрос водителя о том, почему он нападает лишь на женщин, мужчина набросился на нее со словами: «У меня предписание убивать сразу!».

Ранее сын министра цифрового развития Чувашии Кристины Майниной пообещал устроить стрельбу в гимназии № 5 в Чебоксарах. Он опубликовал угрозу в Telegram-канале своего класса. На других видео сын чиновницы ел сырое мясо и сообщал о том, что пробовал свою собственную кровь и она ему понравилась. Полиция провела у школьника обыск, в ходе которого у него были обнаружены кружка со свастикой, столовые приборы с нацистской символикой и книга Эдуарда Лимонова «Будет ласковый вождь».