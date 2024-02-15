Взявшие $1 млн за мягкий приговор адвокаты осуждены в Подмосковье «Коммерсант»: адвокаты Квеидзе и Фоломейкин получили по восемь лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Одинцовский городской суд в Подмосковье вынес приговор адвокату Дареджан Квеидзе, которая представляла интересы бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, и еще одному адвокату Андрею Фоломейкину, сообщает «Коммерсант». Оба юриста получили по восемь лет тюремного заключения.

Обвинение, предъявленное Следственным комитетом России, касалось хищения суммы в $1 млн (83 млн рублей). Столько адвокаты получили за прекращение уголовного преследования в отношении учредителя строительной компании «Мануфактура-Юг» Игоря Строганова.

Ранее в Новосибирске топ-менеджер банка Павел Чернявский отсудил у Минфина РФ более 24 млн рублей по делу о незаконном уголовном преследовании. Уточняется, что эту сумму истец, обвинявшийся в особо крупном мошенничестве, потратил на услуги адвоката. Банкира обвинили в хищении 250 млн рублей и легализации доходов, полученных преступным путем.

До этого в отношении бывшего главы золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского возбудили уголовное дело. Уже приговоренный к 5,5 года тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере Масловский снова обвиняется в подобном же преступлении. Россиянину вменяют причастность к выводу крупной суммы — $83 млн — со счетов кипрской компании V.M.H.Y. Holdings.