Взяточница из Ростеха добилась смягчения наказания Бывшему топ-менеджеру Ростеха Лалетиной сократили срок по делу о взятках

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Алла Лалетина

Мосгорсуд сократил срок наказания бывшему директору госкорпорации «Ростех» по правовому обеспечению и корпоративному управлению Алле Лалетиной с восьми до 6,5 лет колонии по делу о взятках, сообщили ТАСС в апелляционной инстанции. Сумму штрафа осужденной снизили с 133 млн до 900 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Московский городской суд снизил Лалетиной срок наказания с 8 до 6,5 года колонии общего режима. Сумма штрафа также снижена с 133 млн рублей до 900 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

В ноябре 2024 года Лалетину приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 133 млн рублей. Топ-менеджер Ростеха обвинялась в получении взяток на общую сумму почти в 69 млн рублей, ей грозило до 10 лет лишения свободы и штраф до 200 млн.

Ранее стало известно, что в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова было возбуждено уголовное дело о взяточничестве. По местам проживания некоторых студентов и сотрудников вуза были проведены обыски. Позже стало известно, что по делу о получении взяток задержали доцента МГМСУ.

До этого в Орле задержали первого заммэра города Вадима Ничипорова по делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности в сфере перевозок. По имеющимся данным, бизнесмены жаловались на то, что платили деньги Ничипорову за так называемое покровительство, а когда они перестали платить, вице-мэр стал препятствовать их бизнесу.