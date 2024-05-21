«Взял на слабо»: москвичка объяснила, зачем ударила мужа ножом в грудь В Москве женщина во время спора ударила сожителя ножом в грудь

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В Москве задержали 37-летнюю женщину, которая ударила во время просмотра фильма 44-летнего сожителя, сообщает пресс-служба столичной Росгвардии. Задержанная пояснила, что при просмотре фильма они с мужчиной выпивали и между ними завязался конфликт. По ее словам, мужчина «взял ее на слабо», предполагая, что женщина не сможет устроить поножовщину.

Он меня взял на слабо. Сидели, смотрели кино, выпивали. У него что-то началось. Начался конфликт небольшой, — рассказала задержанная.

Уточняется, что инцидент произошел на Туристской улице на северо-западе столицы. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее в Москве мужчина в пьяном угаре разбил о голову 19-летнего пасынка черенок лопаты и пытался зарезать супругу. Злоумышленника разозлила просьба не пить водку. Инцидент произошел в Гагаринском районе. Дебошира задержала полиция, которую вызвали соседи. Матери и сыну удалось закрыться от мужчины в комнате квартиры. Тогда же они попросили у соседей помощи. Разъяренный москвич взял лопату и вышел во двор, где начал громить машину жены — отечественную легковушку Lada Kаlina.