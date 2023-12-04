Взрыв произошел в кузове мусоровоза в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв произошел в кузове мусоровоза на Ленинском проспекте в Москве, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент случился утром 4 декабря. Часть мусора выпала на проезжую часть. На место прибыли пожарные. По данным канала, обошлось без пострадавших.

Ранее житель Подмосковья пострадал от самодельного взрывного устройства. ЧП произошло в лесу у деревни Взгляднево Сергиево-Посадского района, в руках у 42-летнего мужчины сдетонировала взрывчатка. Прибывшие на помощь медики диагностировали у него осколочное ранение грудной клетки, рваные повреждения конечностей и контузию правого глаза.

В минувшую субботу, 2 декабря, сильный взрыв прогремел в жилом доме в одном из районов шотландского Эдинбурга. Грохот было слышно «за мили», спасти удалось двоих человек. Зданию не удалось пережить взрыв, оно было полностью разрушено. Точная причина взрыва неизвестна, однако источник телеканала уточняет, что произошедшее связано с газом.

3 декабря взрыв прогремел во время католической мессы в университете города Марави на юге Филиппин. По последним данным, четыре человека погибли и еще 50 получили ранения. Полиция устанавливает, было ли это самодельное взрывное устройство или подрыв гранаты.