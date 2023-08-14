Взрыв произошел в элитном ЖК в Москве Взрыв произошел в элитном ЖК «Лайнер» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В элитном ЖК «Лайнер» на Ходынском бульваре, 20а в Москве прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал Mash. По словам очевидцев, после оглушающего звука вылетела оконная рама на 16 этаже. На место выехали оперативные службы.

По данным Telegram-канала «112», в квартире взорвался холодильник.

Ранее сообщалось о пожаре из-за оставленного на подоконнике дезодоранта в Красногорске. По данным Telegram-канала SHOT, происшествие случилось на 11 этаже. Россиянин оставил аэрозольный баллончик на солнце на несколько часов. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площадь в шесть квадратных метров. Сотрудники потушили возгорание за час. В результате ЧП никто не пострадал.

Позднее Telegram-канал SHOT опубликовал кадры из квартиры, где взорвался дезодорант. По его информации, житель Красногорска сильно захламил свое жилье, из-за чего огонь во время пожара распространялся с большой скоростью. Обгоревшие вещи россиянина пожарные разбирали на протяжении пяти часов.