Взрыв прогремел в многоэтажке на востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В многоэтажном жилом доме в районе Новокосино на востоке Москвы в ночь на 15 апреля прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал SHOT. Пострадал один человек, он госпитализирован.

Инцидент произошел на Городецкой улице, на 14-м этаже 17-этажного дома. Перепуганные жильцы вызвали экстренные службы. Предварительно было установлено, что взорвался самодельный фейерверк, изготовленный хозяином одной из квартир. Сам он получил травму: ему оторвало два пальца на руке.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось о взрыве во двое жилого дома на Миусской улице в центре столицы. По словам одного из очевидцев, он сначала услышал взрыв, а затем увидел под ограждением на газоне дым и воронку глубиной 30 сантиметров. Прибывшие на место специалисты установили, что взорвался электрокабель, в котором произошло замыкание.

10 апреля в поселке Нахабино Московской области прогремел взрыв, за которым последовал пожар. По предварительным данным, взорвался кислородный баллон на складе с автомобильными запчастями. Пострадавших в результате инцидента нет.