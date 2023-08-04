Взрыв прогремел в фитнес-клубе «Зебра» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В фитнес-клубе «Зебра» в Нижнелихоборском проезде в Москве прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, пострадал один мужчина — некоторое время он находился без сознания.

Канал пишет, что взрыв произошел в электрощитке.

Ранее в Воскресенском районе Подмосковья загорелся цех по производству кислородных аккумуляторов, из-за чего было эвакуировано семь человек. Очевидцы опубликовали видеокадры, на которых виден поднимающийся вверх плотный столб дыма. По словам свидетелей, ЧП произошло на химическом предприятии.

До этого в Люберцах начался сильный пожар при проведении сварочных работ на предприятии по изготовлению резиновых шин. По данным экстренных служб, площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.

Как сообщалось ранее, на железнодорожной станции Сасово в Рязанской области также вспыхнул пожар. Загорелся состав, перевозивший серу. Огнем были охвачены по меньшей мере четыре вагона с опасным грузом. Площадь пожара составляла 80 квадратных метров. Один мужчина был доставлен в ближайшую больницу.