Взрыв горящей «Газели» в Москве попал на видео

Фото: РИА Новости

Telegram-канал SHOT публикует кадры взрыва горящей «Газели» в Москве. По данным канала, ЧП произошло на улице Лобачевского в Раменках, сначала автомобиль был охвачен огнем, но после приезда спасателей произошел мощный взрыв.

На видеозаписи видно, что от машины практически ничего не осталось. В настоящий момент выясняются причины произошедшего. По информации канала, водитель не пострадал.

Очевидец Александр Молодкин рассказал NEWS.ru, что слышал сильный хлопок. Он отметил, что после этого в его квартире «зазвенели стекла», затем он услышал сирены пожарных машин.

Проживаю по адресу: Лобачевского, 100. В общем, был сильный хлопок, очень сильный, явно не лопнувшая покрышка, зазвенели стекла в квартире. Потом сирены и переговоры по рации, — сказал собеседник.

Ранее на пересечении МКАД и Киевского шоссе КамАЗ врезался в автобус ПАЗ, в результате чего последний загорелся. Движение на этом участке Московской кольцевой автодороги было практически парализовано. Сообщалось, что в автобусе взорвался газовый баллон. В районе 45-го км МКАД движение транспорта было полностью перекрыто.