Взрыв был слышен в районе «Москва-Сити» SHOT: взрыв был слышен в районе «Москва-Сити»

В ночь на 23 августа в районе «Москва-Сити» был слышен взрыв, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, рядом с одной из башен виден дым. Минобороны не комментировало данную информацию.

Также канал рассказал о сообщениях о хлопках в небе, поступающих от жителей подмосковного Одинцово. По их словам, хлопки были слышны в районе улицы Маршала Жукова и четвертого микрорайона. По предварительным данным, сработала система ПВО.

Ранее сообщалось, что во всех аэропортах Москвы введен план «Ковер». Они не принимают и не выпускают воздушные суда. Подобный план подразумевает незамедлительную посадку или вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. Его объявляют при незаконном пересечении границы или при обнаружении в небе неопознанного объекта. Также сообщалось о том, что в Химках и других районах Подмосковья слышны взрывы. По предварительным данным, работает система ПВО по беспилотникам.