Взрыв автомобиля в Балашихе 25 апреля: что известно, бомба, кто был целью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Балашихе Московской области сегодня, 25 апреля, взорвался автомобиль, в котором, по предварительной информации, была заложена бомба. Какие известны детали случившегося, сколько человек погибло? Кто был целью взрыва?

Что известно о взрыве автомобиля в Балашихе 25 апреля

25 апреля около 11:20 по московскому времени в Балашихе возле дома №2 по бульвару Нестерова произошел взрыв автомобиля. По данным Telegram-канала Baza, в машине сработало самодельное взрывное устройство.

«Во взорванной машине была установлена бомба. Машина взорвалась, когда мимо нее проходил мужчина. Предварительно, СВУ было начинено поражающими элементами», — говорится в сообщении канала.

На момент взрыва в машине находился военнослужащий, уточняет Baza.

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«Погибший при взрыве авто в Балашихе — военнослужащий. Это предварительная информация. Когда мужчина проходил мимо „Гольфа“, установленная в автомобиле бомба сдетонировала. Военнослужащий жил в этом же районе», — отметили авторы канала.

Telegram-канал SHOT сообщает, что целью взрыва был заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Ярослав Москалик.

«Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Ярослав Москалик был целью взрыва автомобиля в Балашихе. Предварительно, он погиб. Заложенное внутри машины СВУ привели в действие дистанционно», — сообщил источник.

Взрывное устройство было заложено в автомобиль рядом с газобаллонным оборудованием, уточняет Mash.

«Автомобиль в Балашихе подорвали с помощью СВУ — оно было заложено внутри, рядом с газобалонным оборудованием, и активировано дистанционно в момент выхода жертвы из подъезда», — говорится в сообщении канала.

По данным Telegram-канала Readovka, в результате взрыва погибли два человека.

«Как сообщают местные жители, взрыв произошел полчаса назад, даже „дом колыхнуло“. На кадрах видно выбитые окна и обгорелое тело погибшего человека. По словам жильцов, от взрыва скончались два человека — мужчина, находившийся в авто, и человек, сидевший на скамейке у подъезда», — пишет канал.

На настоящий момент взорванный автомобиль потушен. На месте работают оперативные службы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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