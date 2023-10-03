«Взбесившийся» автомобиль насмерть задавил женщину в Москве Жительница Тушино погибла под колесами старого автомобиля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница московского района Тушино погибла под колесами автомобиля во дворе дома, расположенного на улице Фабрициуса, сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы. Старый ВАЗ резко сдвинулся вперед с парковочного места, когда его завели. Женщину зажало между капотами автомобилей, от полученных травм она скончалась.

Жертвой стала 50-летняя женщина, выпивавшая на улице с друзьями. Водитель хотел прогреть машину товарища и сел за руль, после чего повернул ключ зажигания. Машина резко поехала вперед, придавив женщину. В ходе допроса 21-летний водитель признал вину в произошедшем.

Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, мужчину обвинили в повлекшем смерть управлении автомобилем в состоянии опьянения. Права управлять машиной он также не имел.

Ранее на северо-востоке Москвы произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. По данным столичного ГИБДД, авария произошла на внутренней стороне 90-го километра МКАД. В Госавтоинспекции утверждают, что водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на два других транспортных средства, стоявших в крайней левой полосе по причине мелкой аварии. Затем он столкнулся с еще двумя автомобилями. Пострадавшие доставлены в больницу.