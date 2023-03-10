Журналисты подкараулили выжившего после падения под поезд подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятнадцатилетний подросток, которого 9 марта столкнули под поезд в метро, отказался разговаривать с журналистами «Известий», которые подкараулили его возле школы с друзьями. Корреспондентка пыталась узнать у спрятавшегося под капюшоном школьника, что именно случилось с ним в тот день, но он отказался говорить.

Нет, спасибо, не надо. Без интервью. Ничего не произошло, — заявил подросток.

До этого журналисты «Известий» подошли к подростку с его мамой на выходе из здания Следственного комитета. Корреспондент проигнорировал отказ мальчика и матери говорить и продолжил задавать вопросы.

Ранее 61-летний мужчина, столкнувший мальчика на рельсы перед приближающимся поездом, дал признательные показания. Он не смог объяснить, почему так поступил, и сказал, что сам не понимает зачем. В тот день он выписался из дневного стационара.

Главный врач психиатрической больницы имени Алексеева, где лечили подозреваемого, Георгий Костюк заявил, что начата внутренняя проверка по всем этапам терапии. 10 марта сотрудники УСКР по Москве изъяли всю медицинскую документацию на виновника ЧП — 61-летнего Владимира Кизика. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об избрании меры пресечения нападавшему.