Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане россияне прибыли в Москву Борт с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане приземлился во Внуково

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане четырьмя россиянами приземлился в московском аэропорту, борт следовал в российскую столицу через Дубай, передает РИА Новости. Как следует из данных табло прилетов, посадка была совершена утром в районе 06:25 мск. На борту самолета находились два врача и два пилота, выжившие в инциденте.

Falcon 10 разбился в горах Афганистана вечером 20 января. Борт перевозил в Россию супружескую пару, отдыхавшую в Таиланде. Поводом для экстренного рейса стало инфекционное заболевание россиянки, в результате которого у нее начался сепсис и отказ органов. Муж женщины нанял частный самолет и двух медработников. При крушении самолета мужчина и его больная супруга погибли, летчики и медики выжили.

По неподтвержденной информации, с борта самолета исчезло около $1,2 млн. Власти провинции Бадахшан, где произошла авиакатастрофа, сформировали комиссию для проведения расследования.

В качестве одной из приоритетных версий крушения рассматривается отказ двигателей. Изучение обстоятельств авиакатастрофы продолжается. Также известно, что пилоту Аркадию Грачеву и его супруге может грозить до 10 лет тюрьмы за плохое состояние воздушного судна и ошибки при пилотировании.