Высота сугробов в Москве может достичь рекорда 1941 года Глава Гидрометцентра Вильфанд: высота сугробов в Москве может достичь рекорда 1941 года

Высота снежного покрова в Москве 19 декабря может достичь рекордного показателя 1941 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости. Он отметил, что из-за обильных осадков в выходные сугробы прирастут более чем на 10 см при высоте в 22 см сейчас. Рекорд 1941 года составляет 34 см.

Эти два дня могут обусловить прирост снега больше чем на 10 см. Сейчас высота снега 22 см, а 19 декабря 1941 года высота снега была 34 см. Вероятность события на превышение рекорда — не маленькая, — сообщил метеоролог.

По словам эксперта, погода будет при этом неблагоприятной. Из-за повышенной влажности и ветра, −4...-6 градусов будут ощущаться как −10...13 градусов. Уже в ближайшее время усилиться ветер, ожидаются снежные заносы и метель. Погода стабилизируется 19 декабря, ночью столбик термометра может опуститься до −15 градусов.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов отмечал, что к выходным в столицу вернутся морозы, при этом снегопад не прекратится. По его словам, автолюбителям необходимо внимательнее следить за дорогой и снежными заносами.

14 декабря утренние пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада. По данным столичного дептранса, заторы наблюдались на Третьем транспортном кольце, Варшавском, Каширском, Ленинградском, Ярославском, Можайском шоссе, Волгоградском проспекте, Профсоюзной улице и проспекте Мира. Также высокая загруженность фиксировалась на северо-западе, юго-востоке и востоке МКАД.