Пойманную на МКАД огромную свинью отправили в приют для собак

Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

В Москве на проезжую часть Дмитровского шоссе возле МКАД вышла огромная свинья, которая бегала по трассе, мешая движению транспорта, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Животное удалось поймать и отвезти в приют для собак, поместив в отдельный вольер на время поиска хозяина.

Свинья вышла на шоссе накануне около полудня. Ее удалось быстро отловить, после чего животное увезли «в неизвестном направлении».

После отлова [свинью] увезли в ближайший собачий приют, — уточнил собеседник агентства.

23 июля житель поселка Тельма Иркутской области скончался после нападения на него стада свиней. Животные оказались на его придомовом участке. Он пытался прогнать свиней, но одна укусила его за ногу, из-за чего он потерял много крови и умер в больнице.

Впоследствии жительница поселка рассказала, что свиньи-убийцы снова появились на улицах. По ее словам, хозяина опасных животных никак не наказали, он вместе с ними свободно передвигается по поселку, пока полиция бездействует. Представители администрации отметили, что на место нахождения свиней был направлен наряд полиции, но после их прибытия животные были загнаны домой, а сам хозяин скрылся. Его до сих пор не могут найти.