«Вырубать тополя»: в Москве началось тестовое голосование перед выборами В Москве проводят тестовое голосование перед выборами президента

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Тестовое голосование перед выборами президента России стартовало в Москве в субботу, 2 марта, в 10:00, сообщается на сайте мэра. Оно продлится до 14:00. Жителям столицы предлагается ответить на важный для города вопрос: «Нужно ли вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?»

Таким образом гражданам предоставляется возможность ознакомиться с особенностями системы. Разработчики в свою очередь убедятся в корректности работы. Короткий промежуток времени для голосования поможет создать максимальную нагрузку на систему. Помимо прочего, будут также отработаны алгоритмы действий при возможных сбоях.

Голосовать можно как онлайн, так и на участках. Жители смогут выбрать один из трех вариантов ответов: тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья; тополя не надо вырубать; решение надо оставить за специалистами.

Желающие проголосовать уже столкнулись с некоторыми ограничениями. Так, портал «Госуслуги» при попытке сделать выбор оповещает, что существует «электронная очередь». Желающих проголосовать оказалось беспрецедентное количество, говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе мэра рассказали, что тестовое голосование перед выборами президента России необходимо, чтобы убедиться в работоспособности всех компонентов системы дистанционного голосования. Также на некоторых избирательных участках отработают порядок действий при непредвиденных ситуациях в рамках стресс-тестов.