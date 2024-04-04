Выросло число пострадавших из-за непогоды в Москве Число пострадавших из-за непогоды в Москве выросло до 17 человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число пострадавших от сильного ветра в Москве увеличилось до 17 человек, еще двое погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. По словам собеседника агентства, среди пострадавших двое детей.

На 09:00 четверга от воздействия штормового ветра в Москве пострадали 19 человек, двое из них погибли, — сказал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 апреля сообщил, что на столицу обрушилась непогода. По его словам, порывы ветра достигали больше 21 метра в секунду. Глава города отметил, что власти своевременно приняли все меры оповещения и оперативно закрыли крупные городские парки и другие открытые общественные места. Тогда было известно о двух погибших и 15 пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из-за сильных дождей под воду уходит село Архипо-Осиповка. Обильные осадки привели к повышению уровня воды в реке Вулан на 3,4 метра, которая и затопила населенный пункт.

До этого стало известно о локальных отключениях в энергосетях в городах и районах Дагестана из-за сильного ветра. В Махачкале сорвало крышу, которая упала на линии электропередачи. Это привело к обесточиванию части потребителей, запитанных от подстанции «Стекловолокно». В Буйнакске, по данным Telegram-канала Mash Gor, без электричества остались 15 тысяч человек. Энергетики республики перешли на особый режим работы.