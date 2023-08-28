Число отравившихся шаурмой в Москве возросло Число отравившихся шаурмой в кафе на севере Москвы превысило 40 человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Количество отравившихся шаурмой в кафе на севере Москвы превысило 40 человек, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Она добавила, что в рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг после массовых отравлений задержаны пять человек, двое уже арестованы, передает РИА Новости.

В период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились более 40 человек. Данные лица употребили в пищу продукцию данной точки быстрого питания, расположенной на севере Москвы, — сказала Иванова.

Ранее во Владимире был задержан 46-летний житель Московской области по подозрению в массовом отравлении людей шаурмой. По данным регионального управления СК, мужчина поставлял в городские пункты общепита мясо, не соответствующее требованиям безопасности и санитарным нормам.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявлял, что количество отравившихся шаурмой жителей Владимира достигло 107 человек. По его словам, все пострадавшие, среди которых 23 ребенка, обратились за медицинской помощью. Из них около половины были госпитализированы, в ряде случаев врачи диагностировали сальмонеллез.

Позднее Роспотребнадзор приостановил работу четырех кафе во Владимирской области.