SHAMAN, балы и киберплощадки: фото с выпускных в городах России На выпускных в городах России выступили Киркоров, Михайлов и SHAMAN

Фото: Пресс-служба Парка Горького

Выпускной в парке Горького, SHAMAN (Ярослав Дронов)

В ночь на 29 июня в московском парке Горького прошел выпускной для столичных школьников. Подобные мероприятия состоялись и в других городах России. Так, в Санкт-Петербурге традиционно прошли «Алые паруса», праздник подросткам устроили в Мурманске и в Чите, а в Государственном Кремлевском дворце состоялся большой бал.

На входе в парк Горького подростков встречали сотрудники полиции, которые проверяли наличие зеленого браслета на руке, а также следили, чтобы школьники не пронесли на мероприятие алкоголь. Девятиклассникам вход на мероприятие был запрещен.

Остальным посчастливилось почувствовать себя настоящими звездами и пройти по красной дорожке. На территории парка располагались стенды с интерактивными развлечениями. Так, ребята могли попробовать себя в роли IT-специалистов, врачей, учителей, юристов и представителей других профессий. Также для подростков были организованы различные викторины и оборудована киберплощадка. Не обошлось и без двигательных активностей — подростки могли поиграть в волейбол, баскетбол, футбол и покататься на скейтборде.

Концерт для школьников начался с микса от диджея. Развлекать подростков продолжили группа «Винтаж», Филипп Киркоров, Стас Михайлов, SHAMAN и другие артисты. Также выпускникам показали видеообращение президента Владимира Путина, который поздравил бывших школьников с их главным праздником. Позже на сцене выступил хор, который исполнил гимн России.

«Алые паруса» в Петербурге завершились проходом по Неве брига «Россия» и салютом. Бриг проплыл вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов. Перед этим для выпускников прошел праздничный концерт, на котором выступили такие артисты, как IOWA, ST, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнером вечера стал певец Мот (Матвей Мельников).

В Кремле окончание учебы тем временем отметили выпускники из разных регионов. На бал приехали подростки из 140 городов России. В числе гостей мероприятия — выпускники из ДНР и ЛНР.

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