Выпускников МГУ проверят на туберкулез после заражения студентки

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Выпускников магистратуры факультета фундаментальной медицины МГУ проверят на туберкулез после того, как стало известно о случае открытой формы этого заболевания у одной из студенток, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Молодые люди учились вместе с девушкой в течение двух лет и только сейчас узнали о ее болезни.

Заболевшая студентка посещала занятия, проживала в общежитии и умолчала о своем заболевании. Один из одногруппников отметил, что ее кашель вызывал беспокойство. После получения дипломов девушку госпитализировали с пневмонией и выявили туберкулез, который она скрывала.

Она не проходила ни диагностику, ни лечение. Преподаватели игнорировали ее вид и кашель два года, — рассказала однокурсница.

Представители деканата подтвердили информацию о заболевании студентки и заявили, что все, кто контактировал с ней, будут проверены на туберкулез. На факультете проведут дезинфекцию.

Ранее 30-летняя воспитательница детского сада в селе Чаа-Холь Республики Тыва скрыла, что заболела туберкулезом, и продолжала работать с малышами. В результате инфекцию подхватили девять воспитанников ясельной группы дошкольного учреждения.

Пациента с туберкулезом ранее выявили в пункте временного размещения (ПВР) беженцев из Белгородской области «Царицыно озеро» в Тихвине Ленинградской области. В комитете по здравоохранению региона сообщили, что мужчина не числится жителем области. Проведено обследование контактных лиц, они взяты под наблюдение сроком на год. Если за год заболевание у контактных лиц не подтвердится, их снимут с учета.